20:05 11.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал Совет Европы помочь Украине освободить заложников - ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 11 октября, в Страсбурге провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном Ягландой.

Порошенко призвал Совет Европы помочь Украине освободить заложников - ВИДЕО

Глава украинского государства призвал его активно участвовать в усилиях по освобождению граждан Украины, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в России. Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко также призвал активизировать роль Совета Европы в защите прав человека на территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

Вместе с тем президент обратился к генеральному секретарю СЕ с просьбой использовать все имеющиеся механизмы для исправления критической ситуации с правами человека на полуострове.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация захватывает заложников, чтобы шантажировать Украину.


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