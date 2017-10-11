08:34 11.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал указ о порядке международных почтовых связей

Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил Всемирную почтовую конвенцию, общего регламента Всемирного почтового союза, заключительного протокола Всемирной почтовой конвенции, соглашения о почтовых платежных услугах.

Порошенко подписал указ о порядке международных почтовых связей

Соответствующий указ президента Украины №316/обнародован на сайте главы государства во вторник, десятого октября.

Напомним, что четыре документа Международного соглашения были подписаны еще в 2012 году от имени Украины в Дохе.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфер связи и информатизации, внесла в Единый государственный реестр операторов почтовой связи информацию о компании Премиум Пакет. Так, решение №623 было принято на заседании 26 сентября 2017 года. Сообщается, что компания Премиум Пакет предоставляет услуги приема, обработки, перевозки, доставки почтовых отправлений.


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