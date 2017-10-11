На следующей неделе депутат отреагирует на заявление президента Чехии по Крыму, - Сыроид

Реакция украинского парламента должна очень жесткой. Народные депутаты скажут свое слово, как только вернется к работе.

Об этом во вторник, 10 октября, в эфире одного из украинских телеканалов заявила заместитель главы Верховной Рады Украины Оксана Сыроид. Она также высказала мнение, что одним из первых решений будет реакция парламента на позицию президента Земана, поскольку это произошло в пределах ПАСЕ.

Напомним, накануне президент Чехии выступил в ПАСЕ против санкций в отношении России. Кроме того, он заявил, что Крым аннексирован незаконно, но возвращать его Украине не надо. По его мнению, Украина могла бы договориться с Россией о "финансовой компенсации".

Как сообщал УРА-Информ, в Чехии заявили, что официальная позиция страны по санкциям против Российской Федерауции после заявления Земана не изменится.