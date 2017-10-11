На повышения защиты вооруженных складов Кабмин выделил сто миллионов гривен, - Полторак

Эти деньги пойдут на проведения мероприятий, связанных с повышением уровня защищенности объектов хранения боеприпасов. Соответствующее решение было принято в среду, 11 октября, на заседании правительства.

Вместе с тем министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что проект распоряжения правительства о выделении средств для осуществления мероприятий, связанных с повышением уровня защищенности объектов хранения боеприпасов вооруженных сил Украины разработан и на его выполнение необходимо сто тысяч гривен.

После чего решение было принято правительством единогласно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Минобороны предварительно определилось с потребностями вооружения на следующий год.