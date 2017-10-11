Медреформа будет приниматься с большим трудом, - Парубий

По словам Парубия, остается последняя масштабная реформа, которая постоянно вызывает наибольшие дискуссии и прения в Верховной Раде. За законопроект о медицинской реформе нужно отдать большинство голосов, так как сфера здравоохранения в стране уже давно устарела как физически, так и морально.

Спикер уверен, что и на этот раз нардепам удастся проявить политическую волю и проголосовать за медреформу, как это ранее и было сделано в отношении судебной и пенсионной реформы.

Напомним, что в начале сентября депутаты пробовали рассмотреть и внести некоторые правки в законороект, однако тогда под ВРУ собралась многотысячная манифестация медиков и врачей, которые были против принятия данного проекта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в стране начнет тестироваться новая системы тарификации врачебных услуг уже с первого января 2018 года.