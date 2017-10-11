Макрон поведал о своем видении будущих реформ ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, чтобы проекты о реформировании Европейского союза вышли на уровень международных дебатов в ближайший год.
Об этом передает Politico.
Макрон уверен, что ЕС может продолжать эффективно функционировать только если начать реформировать его основные институциональные структуры.
Президент призывает к совместным решениям в области энергетики, борьбы с террористическими угрозами, миграционными потоками, а также усилению кибербезопасности в западной Европе.
Сам Макрон предлагает создать общий для всего ЕС бюджет для улучшения функционирования институтов еврозоны, а также углублению интеграционных процессов между странами-членами ЕС.
"У нас есть ровно год для завершения переговорного процесса и начала работы в этом направлении", - подчеркнул французский гарант.
Как сообщалось в "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель считает французский план реформирования ЕС вполне рабочим вариантом.