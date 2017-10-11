11:52 11.10.2017 | Политика | Новости
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Макрон поведал о своем видении будущих реформ ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, чтобы проекты о реформировании Европейского союза вышли на уровень международных дебатов в ближайший год. 

Макрон поведал о своем видении будущих реформ ЕС

Об этом передает Politico.

Макрон уверен, что ЕС может продолжать эффективно функционировать только если начать реформировать его основные институциональные структуры.

Президент призывает к совместным решениям в области энергетики, борьбы с террористическими угрозами, миграционными потоками, а также усилению кибербезопасности в западной Европе.

Сам Макрон предлагает создать общий для всего ЕС бюджет для улучшения функционирования институтов еврозоны, а также углублению интеграционных процессов между странами-членами ЕС.

"У нас есть ровно год для завершения переговорного процесса и начала работы в этом направлении", - подчеркнул французский гарант.

Как сообщалось в "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель считает французский план реформирования ЕС вполне рабочим вариантом.


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