14:12 11.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко рассказал о тяжелых преступлениях на Закарпатье

Генпрокурор Украины Ю. Луценко сообщил о том, что на Закарпатье не была все еще остановлена волна тяжких преступлений. 

Луценко рассказал о тяжелых преступлениях на Закарпатье

Такие данные в процессе брифинга в н.п. Ужгород передала пресс-секретарь Генпрокурора Л. Сарган. По ее словам – сейчас источниками роста в нашей стране преступности являются крайне низкие доходы населения.

Непростая криминогенная ситуация в Закарпатье наблюдается и по причине разделения указанной территории главарями разных криминальных группировок – также цитирует пресс-секретарь украинского генпрокурора. Сейчас также фиксируют тенденцию к росту числа преступлений, которые совершают подростки.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине фиксируют снижение уровня преступности.


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