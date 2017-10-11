Луценко рассказал о тяжелых преступлениях на Закарпатье

Такие данные в процессе брифинга в н.п. Ужгород передала пресс-секретарь Генпрокурора Л. Сарган. По ее словам – сейчас источниками роста в нашей стране преступности являются крайне низкие доходы населения.

Непростая криминогенная ситуация в Закарпатье наблюдается и по причине разделения указанной территории главарями разных криминальных группировок – также цитирует пресс-секретарь украинского генпрокурора. Сейчас также фиксируют тенденцию к росту числа преступлений, которые совершают подростки.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине фиксируют снижение уровня преступности.