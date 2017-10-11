13:49 11.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин утвердил состав комиссии по вопросам реализации активов

Кабинет министров Украины утвердил состав и порядок о межведомственной комиссии по вопросам реализации активов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Кабмин утвердил состав комиссии по вопросам реализации активов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Сообщается, что в состав комиссии входит пять человек. Главой комиссии по должности является руководитель структурного подразделения Национального агентства Украины, к полномочиям которого принадлежит управление активами.

Комиссия является постоянно действующим вспомогательным коллегиальным органом при Нацагентстве.

Задачей данного учреждения является рассмотрение и решение вопросов по согласованию решений Национального агентства о передаче для реализации активов стоимостью более десяти тыс. минимальных заработных плат.

Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии возлагается на соответствующее структурное подразделение Нацагентства.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда сто миллионов гривен. Эти деньги пойдут на проведения мероприятий, связанных с повышением уровня защищенности объектов хранения боеприпасов. 


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