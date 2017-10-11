Испанское правительство проведет экстренное заседание

Об этом передает"Радио Свобода".

Вице-премьер-министр Испании Сорайя Саенс де Сантамария заявила, что подобными действиями глава каталонского Женералитета Карлос Пучдемон подрывает основны конституционные основые Испании, перемещая регион на путь неопределенности.

Премьер Испании утверждает, что провозглашение Каталонией независимости стало ключевым моментом в истории государства, однако Мадрид не позволит, чтобы вопросы такого характера решались в одностороннем порядке.

Представитель женералитата Каталонии Жорди Турулл отметил, что возникший антагонизм в отношении Мадрида и Барселоны свидетельствует о том, что центр не желает идти на компромисс с каталонским правительством.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно мэр Барселоны Ада Колау выступила против отделения Каталонии от Испании.