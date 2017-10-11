Чехи извиняются за слова Земана о Крыме, - Перебийнис

Чехи пишут по адресу украинского посольства в Праге слова поддержки, реагируя на скандальные заявления своего президента. Об этом в среду, 11 октября, на своей страничке в Facebook написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

При этом он отметил, что десяткам чехов, часто совершенно незнакомых людей, которые сегодня направили посольству слова поддержки и извинений, – написал посол.

Перебийнис также отметил, что хорошо знает – миллионы чешских друзей солидарны с украинцами в нашей борьбе против российского агрессора и оккупанта. Иначе и быть не может в стране, народ которой дал миру Вацлава Гавела, – подчеркнул Перебийнис.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины готовит официальную реакцию на заявление Земана, который предложил заплатить Киеву и узаконить аннексию Крыма, и потребует извинений от официальной Праги.

Как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Чехии уже заявило, что правительство страны не изменит своей позиции по санкция к России.