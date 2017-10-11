Украине необходим новый пакет экономической помощи, - Рассмусен

Об этом он заявил во время заседания комитета по безопасности и обороне ЕС.

Советник уверен, что новое назначение посланника, который начнет вести переговоры по возможности предоставления стране нового экономического пакета финансовой помощи не будет лишним, главное чтобы реформы действительно помогали Украине.

Расмуссен настаивает на том, чтобы в ЕС еще раз задумались над возможным вливанием инвестиций в украинскую экономику, так как это поможет украинском государству избежать негативных последствий от колебаний на мировом рынке экономики.

Чиновник поддержал идею о введении миротворческой миссии на Донбассе и пообещал приложить максимальные усилия со своей стороны, чтобы поддержать Украину на международном уровне.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Андерс Фог Расмуссен посетил зону проведения антитеррористической операции.