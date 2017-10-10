09:46 10.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Закон об особенностях самоуправления на Донбассе вступил в силу

Подписанный президентом закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" во вторник, 10 октября, вступил в силу.

 

 

Закон об особенностях самоуправления на Донбассе вступил в силу

Сегодня утром документ опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины". Таким образом, закон создает и необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН, в частности с учетом постановления Верховной Рады Украины.

Согласно закону, управление в городах, селах и поселках осуществляется территориальными общинами через органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией и законами Украины.

В законе отмечено, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах международно признанной границы является целостной и неприкосновенной. Документом на один год продлевается действие ранее принятого закона об особенностях самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", профильный парламентский комитет утвердил, поданную президентом Украины Петров Порошенко, редакцию законопроекта о реинтеграции Донбасса.


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