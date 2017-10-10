Вопрос амнистии можно поднимать только после вывода из российской армии с Донбасса, - Тука

Такие дополнения в законе сделали чтобы исключить любые спекуляции вокруг наиболее острых тем. В первую очередь это вывод всех иностранных вооруженных формирований за пределы Украины и контроль над государственной границей.

Такое мнение в понедельник вечером, высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, только после выполнение этих условий можно говорить об амнистии. В законе о деоккупации Донбасса не идет речь ни о торговле, ни об амнистии, - пояснил Тука, добавив, что амнистия - это тезис с предыдущей редакции закона, который был принят в 2014 году со сроком на три года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине вступил в силу закон о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым на год продлевается особый статус та называемых респулик. Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".