Венгрия намерена требовать пересмотра СА между Украиной и ЕС

Там считают, что это единственное средство для влияния на Украины из-за закона "Об образовании". Об этом во вторник, 10 октября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей в Ужгороде.

По его словам, Венгрия считает, что Украины существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации. В связи с этим он намерен в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Люксембурге инициировать пересмотр этого соглашения с Украиной.

Такого мы не можем позволить. Правительство Венгрии решительным образом будет противостоять таким шагам Украины, - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто отказался от предложенной главой украинского МИДа Павлом Климкиным встречи. Украинский министр предлагал ему обсудить закон об образовании. Вместе с тем в понедельник, 9 октября, Сиярто посетил Ужгород, где встретился с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей для согласования точек зрения.