05:30 10.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украину едет помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам

Во вторник, 10 октября, Украину посетит помощник генерального секретаря Организации объединенных наций по гуманитарным вопросам, заместитель координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер.

В Украину едет помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам

Она пробудет в Украины три дня и посетит Донбасс. Как сообщает пресс-службы Управления ООН по координации гуманитарных дел, помощница генерального секретаря ООН во время своего трехдневного визита в Украину проведет ряд встреч с высшими должностными лицами украинского правительства.

Мюллер также встретится с представителями гуманитарного и дипломатического сообщества, а также семьями, которые были вынуждены переселиться из-за конфликта на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ООН обвинила российские спецслужбы в пытках проукраинских активистов в Крыму.


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