В Украину едет помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам

Она пробудет в Украины три дня и посетит Донбасс. Как сообщает пресс-службы Управления ООН по координации гуманитарных дел, помощница генерального секретаря ООН во время своего трехдневного визита в Украину проведет ряд встреч с высшими должностными лицами украинского правительства.

Мюллер также встретится с представителями гуманитарного и дипломатического сообщества, а также семьями, которые были вынуждены переселиться из-за конфликта на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ООН обвинила российские спецслужбы в пытках проукраинских активистов в Крыму.