19:21 10.10.2017 | Политика | Новости
100175938:roman

В Европарламенте создадут специальный целевой фонд экономической помощи

Комитет Европейского парламента по иностранным делам предлагает создать специальный фонд помощи странам "Восточного партнерства". Об этом передает пресс-служба комитета.

В Европарламенте создадут специальный целевой фонд экономической помощи

Согласно информации службы, на саммите, который пройдет в Брюсселе 24 ноября, Украине, Грузии и Молдове будет предложено инициировать создание подобного фонда для привлечения частных иностранных инвестиций в экономику этих стран. 

Комитет также предлагает ввести модель "Европарламент +", которая позволит отменить роуминг для Украины, Грузии и Молдовы для ускорения процесса интеграции стран в таможенный и энергетический союзы, и Шенгенскую зону.

На саммите планируют подписать совместное соглашение о развертывания вооруженной полицейской миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Европейском парламенте раскритиковали процесс реформирования в сфере судопроизводства и борьбы с коррупцией в Украине. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив