В Европарламенте создадут специальный целевой фонд экономической помощи

Согласно информации службы, на саммите, который пройдет в Брюсселе 24 ноября, Украине, Грузии и Молдове будет предложено инициировать создание подобного фонда для привлечения частных иностранных инвестиций в экономику этих стран.

Комитет также предлагает ввести модель "Европарламент +", которая позволит отменить роуминг для Украины, Грузии и Молдовы для ускорения процесса интеграции стран в таможенный и энергетический союзы, и Шенгенскую зону.

На саммите планируют подписать совместное соглашение о развертывания вооруженной полицейской миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Европейском парламенте раскритиковали процесс реформирования в сфере судопроизводства и борьбы с коррупцией в Украине.