В Европарламенте создадут специальный целевой фонд экономической помощи

Комитет Европейского парламента по иностранным делам предлагает создать специальный фонд помощи странам "Восточного партнерства". Об этом передает пресс-служба комитета.
Согласно информации службы, на саммите, который пройдет в Брюсселе 24 ноября, Украине, Грузии и Молдове будет предложено инициировать создание подобного фонда для привлечения частных иностранных инвестиций в экономику этих стран.
Комитет также предлагает ввести модель "Европарламент +", которая позволит отменить роуминг для Украины, Грузии и Молдовы для ускорения процесса интеграции стран в таможенный и энергетический союзы, и Шенгенскую зону.
На саммите планируют подписать совместное соглашение о развертывания вооруженной полицейской миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Европейском парламенте раскритиковали процесс реформирования в сфере судопроизводства и борьбы с коррупцией в Украине.