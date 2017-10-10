11:51 10.10.2017 | Политика | Новости
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В ЕС призывают РФ освободить Павла Гриба

Представительство Европейского союза в Украине призывает Россию освободить от ареста украинца Павла Гриба, который находится под стражей в России.

В ЕС призывают РФ освободить Павла Гриба

Об этом передают в ведомстве представительства.

Согласно информации источника, украинец срочно нуждается в специальном медицинском обследовании, так как состояние здоровья нашего соотечественника находится под угрозой.

Задержание Гриба является очередным доказательством того, что Россия продолжает нарушать основные свободы и права человека, используя этот инцидент в пропагандистских целях на телевидении РФ. К тому же, выявлено незаконное похищение человека на территории Белоруссии.

На данный момент украинец находится под следствием в изоляторе Краснодара, ожидая приговора. Гриба обвиняют в совершении террористического акта на территории третьей страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина требует от российской стороны обеспечить допуск консулов к украинцу Павлу Грибу.


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