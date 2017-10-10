В ЕС предостерегли Каталонию от провозглашения независимости

Две крупнейшие страны ЕС - Франция и Германия - поддержали единство Испании накануне запланированного выступления в парламенте лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, во время которого не исключено объявление об одностороннем провозглашении независимости региона.
Об этом передает издание ВВС Украина.
По информации издания лидер Каталонии, оказался под усиленным давлением со стороны Мадрида накануне своего выступления в парламенте.
Германия и Франция, как сообщается, решили использовать свое влияние и высказались против раскола внутри Испании.
В субботу, седьмого октября канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем не только подтвердила свою поддержку единства Испании, но и высказалась за диалог между сторонами, сообщила ее пресс-секретарь.
Франция предупредила, что не признает Каталонию в случае признания регионом независимости в одностороннем порядке. Одностороннее провозглашение независимости привело бы к автоматическому выходу Каталонии из ЕС, заявил представитель французского кабинета министров.
Напомним как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Мэр Барселоны Ада Колау внезапно выступила против отделения Каталонии от Испании. По ее словам, проведенный референдум еще не является достаточным основанием для независимости.