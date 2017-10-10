10:38 10.10.2017 | Политика | Новости
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В ЕС предостерегли Каталонию от провозглашения независимости

Две крупнейшие страны ЕС - Франция и Германия - поддержали единство Испании накануне запланированного выступления в парламенте лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, во время которого не исключено объявление об одностороннем провозглашении независимости региона.

В ЕС предостерегли Каталонию от провозглашения независимости

Об этом передает издание ВВС Украина.

По информации издания лидер Каталонии, оказался под усиленным давлением со стороны Мадрида накануне своего выступления в парламенте.

Германия и Франция, как сообщается, решили использовать свое влияние и высказались против раскола внутри Испании.

В субботу, седьмого октября канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем не только подтвердила свою поддержку единства Испании, но и высказалась за диалог между сторонами, сообщила ее пресс-секретарь.

Франция предупредила, что не признает Каталонию в случае признания регионом независимости в одностороннем порядке. Одностороннее провозглашение независимости привело бы к автоматическому выходу Каталонии из ЕС, заявил представитель французского кабинета министров.

Напомним как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Мэр Барселоны Ада Колау внезапно выступила против отделения Каталонии от Испании. По ее словам, проведенный референдум еще не является достаточным основанием для независимости.


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