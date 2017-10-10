В Барселоне усилили охрану улиц накануне провозглашения независимости

Об этом передает DW.

Согласно информации источника, под зданием каталонского парламента уже начали собираться приверженцы независимости Каталонии. В то же самое время в Барселоне собираются манифестации противников каталонского сепаратизма.

Правящая консервативная Народная партия премьер-министра Мариано Рахоя поддержала противников каталонской независимости, а сам премьер не признал результатов референдума.

В свою очередь, Верховный конституционный суд Испании ранее не дал разрешение о проведении референдума, а мэрам и каталонским чиновникам пригрозил уголовной ответственностью за нарушение законов Конституции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно мэр Барселоны Ада Колау внезапно выступила против отделения Каталонии от Испании.