10:33 10.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина на выставке в США показала свою технику - ФОТО

В Вашингтоне в понедельник, 9 октября, открылась выставка вооружения AUSA-2017.

Украина на выставке в США показала свою технику - ФОТО

Впервые на ней были представлены разработки украинской оборонной промышленности. Как сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах Америки, настоящей гордостью украинского стенда стали БТР-4 и дистанционно управляемый минибронетранспортер Фантом-2.

При этом на выставке были представлены разработки, которые уже успели пройти реальные испытания в зоне антитеррористической операции на Донбассе, - подчеркнули в посольстве.

Напомним, AUSA – одна из ключевых международных выставок, на которой участники из разных стран представляют образцы передовых военных технологий, оружия и техники.

Как сообщал УРА-Информ, Украина впервые продемонстрировала военную технику на этой выставке.


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