Украина на выставке в США показала свою технику - ФОТО

Впервые на ней были представлены разработки украинской оборонной промышленности. Как сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах Америки, настоящей гордостью украинского стенда стали БТР-4 и дистанционно управляемый минибронетранспортер Фантом-2.

При этом на выставке были представлены разработки, которые уже успели пройти реальные испытания в зоне антитеррористической операции на Донбассе, - подчеркнули в посольстве.

Напомним, AUSA – одна из ключевых международных выставок, на которой участники из разных стран представляют образцы передовых военных технологий, оружия и техники.

Как сообщал УРА-Информ, Украина впервые продемонстрировала военную технику на этой выставке.