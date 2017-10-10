Украина и Турция активизируют сотрудничество

Активизация сотрудничества двух стран ожидается в авиационной, а также в портовой сферах. Украина и Турция намерены усилить сотрудничество в сфере инфраструктуры и автотранспорта. Такие данные распространил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Согласно его сообщению – была достигнута договоренность относительно усиления сотрудничества двух стран. Страны будут активнее вести работу в авиационной сфере, а также в сфере автодорог и портов – добавил министр.

Как сообщал УРА-Информ, ранее – в августе 2017 г. - Украина и Литва согласовали план по региональному сотрудничеству.