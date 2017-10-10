Совбез ООН запретил четырем судам заходить во все порты мира

Совет Безопасности ООН ввел масштабный портовый запрет в отношении четырех торговых кораблей, которые в обход санкций ООН перевозили в КНДР и из страны запрещенные товары. Об этом сообщил глава экспертного комитета при ООН Хью Гриффитс.
Гриффитс добавил, что это было "быстрое и решительное действие".
На кораблях был обнаружен уголь, морепродукты и железная руда — экспорт, запрещенный резолюцией ООН. Отмечается, что три из четырех кораблей ходят под флагами государств Коморские острова, Сент-Китс, Невис и КНДР.
При этом он подчеркнул, что запрет на заход в порты не подразумевает замораживания активов или запрета на перемещение по водному пространству, однако всем странам запрещено принимать у себя эти четыре корабля.
Напоследок Гриффит добавил, что это был "первый случай в истории ООН", когда комитету при Совбезе пришлось запрещать кораблям заходить во все морские и океанские гавани.
Глава комитета также сообщил, что ведомство получило данные о том, что Северная Корея продолжает попытки экспортировать уголь в обход санкций ООН.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет Безопасности ООН будет голосовать по поводу унифицированной резолюции, принятой в США о введении новых санкци в отношении Северной Кореи.