Россия намерена построить стену между материковой Украиной и Крымом

Так, Россия имеет планы – оградить материковую Украину и Крым так называемой "стеной". Такие данные распространило DW. Согласно сведениям этого издания, 16-го октября Россия хотела бы провести электронный аукцион на предмет "поставок и монтажа полнопрофильного заграждения".

При этом будет указан и срок завершения работ - декабрь 2017 г. Начальная цена данного контракта составит 212,9 миллиона рублей. Стена эта будет два метра высотой и длина ее будет – примерно 50 километров. Возможное место ее строительства - Красноперекопский район.

Как сообщал УРА-Информ, в США намерены соорудить прототипы стены на границе с Мексикой.