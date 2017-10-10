17:44 10.10.2017 | Политика | Новости
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Россия намерена построить стену между материковой Украиной и Крымом

Россия намерена уже до конца 2017 г. оградить территорию Крыма от материковой Украины.

Россия намерена построить стену между материковой Украиной и Крымом

Так, Россия имеет планы – оградить материковую Украину и Крым так называемой "стеной". Такие данные распространило DW. Согласно сведениям этого издания, 16-го октября Россия хотела бы провести электронный аукцион на предмет "поставок и монтажа полнопрофильного заграждения".

При этом будет указан и срок завершения работ - декабрь 2017 г. Начальная цена данного контракта составит 212,9 миллиона рублей. Стена эта будет два метра высотой и длина ее будет – примерно 50 километров. Возможное место ее строительства - Красноперекопский район.

Как сообщал УРА-Информ, в США намерены соорудить прототипы стены на границе с Мексикой.


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