Раде предлагают повысить зарплаты депутатам

В парламентезарегистрирован проект постановления, согласно которому предлагается повысить зарплат, как самим парламентариям, так и их помощникам. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента во вторник, 10 октября.

Речь идет о проекте №7172 от 5 октября 2017 года о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины. Его авторами стали десять народных депутатов во главе с представителем "Народного фронта" Павлом Пинзеником.

При этом все инициаторы - представители регламентного комитета. Таким образом, они предлагают установить размер должностных окладов народных депутатов Украины на уровне должностных окладов членов Кабинета министров Украины исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Кроме того, месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов нардепа предлагают установить на уровне 25 таких же прожиточных минимумов, а это - 30 тысяч 880 гривен.

Постановление также предусматривает, что глава парламета должен получать 18 528 гривен, первый заместитель - 17 756 гривен, заместитель - 16 984 гривен, а член комитет - 15 440 гривен. При этом речь идет непосредственно об окладах, без учета надбавок и премий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Украине увеличат зарплаты сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.