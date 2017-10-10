Президентом ПАСЕ избрана Стелла Кириакидес

В третьем туре ее кандидатуру поддержали 132 членов Асамблеи. Как сообщила во вторник, 10 октября, первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации Ирина Геращенко, с третьего тура, наконец, избран президент ПАСЕ.

В последнем туре голосования приняли участие 217 делегатов, один бюллетень был испорчен, 84 поддержали Зингериса, 132 проголосовали за госпожу Кириакидес, - написала Геращенко на своей странице в Facebook. При этом политик подчеркнула, что президентство Кириакидес в ПАСЕ будет самым коротким, поскольку она будет руководить Асамблеей до января 2018 года.

Геращенко также рассказала, что Кириакидес является членом парламента Кипра. Она станет 30-м по счету председателем ПАСЕ с 1949 года и первым представителем Кипра, который занял эту должность. Кириакидес - третья женщина по счету, ставшая председателем ПАСЕ.

Украинская делегация готова активно работать для возвращения доверия к ПАСЕ и поддержать в этом нового президента Кириакидес, - написала народный депутат, добавив, что в своей первой речи госпожа президент заявила, что ее приоритетом станет борьба с коррупцией.

Напомним как сообщал УРА-Информ, 6 октября 2017 года предыдущий президент ПАСЕ Педро Аграмунт написал заявление об отставке, сославшись на состояние здоровья.