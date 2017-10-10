Порошенко уволил заместителя главы Службы внешней разведки

Глава государстве подписал соответствующий указ. Как сказано на сайте президента, Порошенко освобождает Пашковского Павла Николаевича от должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Он был назначен на эту должность исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым 20 марта 2014.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Егора Божко председателем Службы внешней разведки Украины и представил его коллективу.