09:15 10.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко уволил заместителя главы Службы внешней разведки

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 10 октября, принял решение освободить от занимаемой должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины Павла Пашковского.

Порошенко уволил заместителя главы Службы внешней разведки

Глава государстве подписал соответствующий указ. Как сказано на сайте президента, Порошенко освобождает Пашковского Павла Николаевича от должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Он был назначен на эту должность исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым 20 марта 2014.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Егора Божко председателем Службы внешней разведки Украины и представил его коллективу.


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