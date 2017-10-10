07:45 10.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минские соглашения Турция поддерживает, - Эрдоган

Турция все поддерживала и дальше будет поддерживать урегулирование конфликта на востоке Украины с помощью минского процесса.

Минские соглашения Турция поддерживает, - Эрдоган

Конфликт на востоке Украины должен быть завершен как можно скорее. Об этом в понедельник вечером, 9 октября, после встречи в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко заявил президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган.

Между тем глава Турецкой Республики отметил, что проблема может быть решена только на основе международного права и территориальной целостности Украины.

Напомним, Эрдоган в понедельник прибыв в Украину с официальным визитом. Вчера же состоялась встреча президента Турции с Петром Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, в рамках визита турецкой делегации в Киев подписано девять межгосударственных документов, в том числе о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.


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