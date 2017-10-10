Министр иностранных дел Венгрии не захотел встречаться с Климкиным

Украинский министр предлагал ему обсудить закон об образовании. Вместе с тем в понедельник, 9 октября, Сиярто посетил Ужгород, где встретился с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей для согласования точек зрения.

Как сообщает венгерское издание Magyar Nemzet, глава МИД Венгрии заявил, что его украинский коллега опоздал, так как закон следовало обсуждать до его принятия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, парламентская газета "Голос Украины" 28 сентября опубликовала новую редакцию закона " Об образовании". Таким образом новый закон вступил в силу, поскольку, согласно документу закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

После это отношения Украины и Венгрии обострились. В МИД Венгрии заявили, что будут блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.