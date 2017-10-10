Мэр Барселоны выступила против выхода Каталонии из состава Испании

Мэр Барселоны Ада Колау внезапно выступила против отделения Каталонии от Испании. По ее словам, проведенный референдум еще не является достаточным основанием для независимости.
Об этом сообщает, местное издание El Pais.
По мнению главы города, сейчас Каталония переживает один из сильнейших кризисов в своей истории. В связи с этим Колау обратилась к президенту Женералитета Каталонии Карлесу Пучдемону и премьер-министру Испании Рахою с призывом не принимать решения, которые могут подорвать пространство для диалога.
Результаты, полученные первого октября на референдуме, не могут считаться основанием для объявления независимости.
Происходящее сейчас в Каталонии есть самым серьёзным институциональным кризисом с момента перехода Испании к демократии.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", референдум независимости Каталонии от Испании стартовал в воскресенье, первого октября. Избирательные участки открылись в 9:00 по местному времени (10:00 по Киеву) и будут работать до 20:00 (21 по Киеву).