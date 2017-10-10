Мэр Барселоны выступила против выхода Каталонии из состава Испании

Об этом сообщает, местное издание El Pais.

По мнению главы города, сейчас Каталония переживает один из сильнейших кризисов в своей истории. В связи с этим Колау обратилась к президенту Женералитета Каталонии Карлесу Пучдемону и премьер-министру Испании Рахою с призывом не принимать решения, которые могут подорвать пространство для диалога.

Результаты, полученные первого октября на референдуме, не могут считаться основанием для объявления независимости.

Происходящее сейчас в Каталонии есть самым серьёзным институциональным кризисом с момента перехода Испании к демократии.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", референдум независимости Каталонии от Испании стартовал в воскресенье, первого октября. Избирательные участки открылись в 9:00 по местному времени (10:00 по Киеву) и будут работать до 20:00 (21 по Киеву).