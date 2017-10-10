Каталония отложила объявление независимости

Об этом во вторник, 10 октября, во время выступления в региональном парламенте, объявил глава правительства автономии Карлес Пучдемон. При этом он заявил, что воля народа такова, что Каталония должна стать независимым государством.

Мы делаем этот шаг, уважая наших граждан, и предлагаем нашему парламенту отсрочить вступление в силу одностороннего провозглашения о независимости, чтобы в ближайшие недели провести переговоры, – сказал Пучдемон.

Он также заверил, что его сторонники "не преступники, не сумасшедшие и не путчисты".

Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании. Тогда за независимость высказались более 90% проголосовавших, однако явка едва превысили 40%.

Как сообщал УРА-Информ, СМИ сообщили, что испанская полиция готова немедленно арестовать лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, если он объявит независимость в региональном парламенте. Окончательное решение как именно необходимо действовать, еще не принято. Однако в Национальной полиции Испании есть офицеры, которые готовы присоединиться к рейду, если каталонская полиция попытается защитить Пучдемона.