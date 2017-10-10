13:41 10.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Качество вооружения украинского солдата нужно улучшать, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что оружия украинских бойцов нужно модернизировать. Об этом он сказал во время выставки "Оружие и безопасность".

Качество вооружения украинского солдата нужно улучшать, - Турчинов

По словам Турчинова, для качественной модернизации вооружения необходимо сочетания передовых научных исследований, а также международная кооперация с партнерами.

Открытие 14-й международной в очередной раз доказывает, что для дискуссий, обмена опытом, интеграции и существуют подобные платформы, подчеркнул секретарь СНБО.

На данный момент ключевым для Украины является деятельность и рабона украинского оборонно-промышленного комплекса, который обеспечивает оборудованием и оружейным реманентом ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГПСУ практически на 80 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что страна закупит новую партию "Оплотов".


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