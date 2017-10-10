Качество вооружения украинского солдата нужно улучшать, - Турчинов

По словам Турчинова, для качественной модернизации вооружения необходимо сочетания передовых научных исследований, а также международная кооперация с партнерами.

Открытие 14-й международной в очередной раз доказывает, что для дискуссий, обмена опытом, интеграции и существуют подобные платформы, подчеркнул секретарь СНБО.

На данный момент ключевым для Украины является деятельность и рабона украинского оборонно-промышленного комплекса, который обеспечивает оборудованием и оружейным реманентом ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГПСУ практически на 80 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что страна закупит новую партию "Оплотов".