14:50 10.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин запускает процесс повышения пенсий, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что уже 11 октября 2017 года будет запущен процесс повышения пенсий.

Кабмин запускает процесс повышения пенсий, - Гройсман

Об этом передает пресс-служба Кабмина.

По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы было "делом чести". Сейчас Кабинет министров Украины должен сделать все возожное, чтобы политика в Украине стала ответственной. Кроме того, каждое решение чиновники должны пропускать через себя и думать о том, как будут жить люди завтра

"Для меня лично это было делом чести - начать процесс восстановления справедливости и уважения к людям, которые работали всю жизнь и надеялись на то, что в то время, когда выйдут на пенсию, получат хоть какой-то минимум, который даст возможность нормально жить и удовлетворять небольшие потребности", - отметил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительственный законопроект №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" опубликован в издании "Голос Украины".


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