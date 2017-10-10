Кабмин запускает процесс повышения пенсий, - Гройсман

Об этом передает пресс-служба Кабмина.

По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы было "делом чести". Сейчас Кабинет министров Украины должен сделать все возожное, чтобы политика в Украине стала ответственной. Кроме того, каждое решение чиновники должны пропускать через себя и думать о том, как будут жить люди завтра

"Для меня лично это было делом чести - начать процесс восстановления справедливости и уважения к людям, которые работали всю жизнь и надеялись на то, что в то время, когда выйдут на пенсию, получат хоть какой-то минимум, который даст возможность нормально жить и удовлетворять небольшие потребности", - отметил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительственный законопроект №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" опубликован в издании "Голос Украины".