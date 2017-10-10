Главу Каталонии могут арестуют, если он объявил независимость, - СМИ

Окончательное решение как именно необходимо действовать, еще не принято. Однако в Национальной полиции Испании есть офицеры, которые готовы присоединиться к рейду, если каталонская полиция попытается защитить Пучдемона.

Об этом во вторник, 10 октября, сообщает Іndependent со ссылкой на слова двух человек, знакомых с планами правительства. При этом, по данным источников, глава Каталонии сделает заявление, которое не соответствует немедленной независимости, правительство в Каталонии может остаться в его руках.

Сейчас под парламент Каталонии стягиваются десятки тракторов с флагами автономии, которые готовят какую-то акцию под стенами законодательного органа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в испанской Каталонии правоохранители усилили охрану вокруг Женералитета, где каталонский глава готовится провозгласить независимость. Его выступление наначено на семь часов вечера по киевскому времени.

Согласно информации источника, под зданием каталонского парламента уже начали собираться приверженцы независимости Каталонии. В то же самое время в Барселоне собираются манифестации противников каталонского сепаратизма.