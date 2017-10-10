15:51 10.10.2017 | Политика | Новости
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ЕС вновь ужесточил санкции против Пхеньяна

Европейский союз утвердил новые торговые ограничения против Северной Кореи. Об этом передает пресс-служба Совета Европы.

ЕС вновь ужесточил санкции против Пхеньяна

Согласно информации службы, ограничения коснуться запрета на продажу КНДР нефти, газа и текстиля. С сегодняшнего дня вступает запрет на вход северокорейских кораблей во все порты мира.

Ограничения коснуться также запрета на выдачу разрешений на работу на территории государства-партнера КНДР, но только в том случае, если доходы этих граждан используются для реализации ядерной программы Пхеньяна.

Ранее Китай и Южная Корея заблокировали счета более 100 высокопоставленных северокорейских чиновников. США и КНР договорились усилить давление на Ким Чен Ына с целью "укрощения" его ядерных амбиций.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС готова усилить санкции в отношении Пхеньяна.


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