ЕС вновь ужесточил санкции против Пхеньяна

Согласно информации службы, ограничения коснуться запрета на продажу КНДР нефти, газа и текстиля. С сегодняшнего дня вступает запрет на вход северокорейских кораблей во все порты мира.

Ограничения коснуться также запрета на выдачу разрешений на работу на территории государства-партнера КНДР, но только в том случае, если доходы этих граждан используются для реализации ядерной программы Пхеньяна.

Ранее Китай и Южная Корея заблокировали счета более 100 высокопоставленных северокорейских чиновников. США и КНР договорились усилить давление на Ким Чен Ына с целью "укрощения" его ядерных амбиций.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС готова усилить санкции в отношении Пхеньяна.