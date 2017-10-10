Президент Грузии наложил вето на проект конституционных изменений

"Сегодня я отправлю в парламент Грузии мотивированные замечания в связи с конституцией. Данные замечания в этом конкретном случае были прописаны особенно", — заявил Маргвелашвили.

По словам главы государства, замечания касаются нескольких частей проекта, среди которых вопрос перехода на пропорциональную систему выборов и форму избрания президента.

Парламент Грузии в сентябре большинством голосов принял поправки в конституцию страны, предусматривающие переход к парламентской форме правления.

Одно из важных изменений в обновленной конституции, которое стало главным предметом дискуссии между властями и оппозицией, это переход со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Оппозиция считает, что правящая "Грузинская мечта" приняла поправки о новой системе выборов, "чтобы продлить срок своего правления". Еще одной критикуемой поправкой в обновленной конституции стало правило избрания президента. Если раньше президент избирался путем прямых выборов, то теперь его будут избирать 300 назначенных делегатов. Именно вопрос избрания президента стал причиной противостояния между Маргвелашвили и представителями правящей команды.

Добавим, Маргвелашвили до решения наложить вето на проект документа, провел ряд встреч с представителями оппозиции, НПО, международных организаций и членами венецианской комиссии.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправился на специальное заседании Совета министров иностранных дел по случаю 20-ой годовщины основания организации ГУМА.