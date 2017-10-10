В Госдепе США поведали о деталях встречи Волкер-Сурков

Об этом передает ТАСС.

По словам Волкера, американский президент Трамп стремится как можно бытрее урегулировать конфликт на Донбассе, так как этот вопрос остается основным противоречием в американо-российских отношениях, придавая им негативного окраса.

Оба представителя настояли на том, чтобы на территории Донбасса соблюдался режим прекращения огня, а также был доступ для постоянного присутствия миссии ОБСЕ, а также обеспечения гражданских лиц продуктами питания, теплых вещей и воды.

Волкер вскользь упомянул о возможности введения "голубых шлемов" на востоке Украины, на что Сурков поделился позицией РФ на этот счет, которая рассматривает такой вариант развития событий, как положительный.

Как сообщалось в "УРА-Информ", специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в Украине Курт Волкер считает, что настало время завершить конфликт на востоке Украины.