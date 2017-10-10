В Госдепе США поведали о деталях встречи Волкер-Сурков

Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков обсудили вопрос о возможном введении миротворческой миссии на востоке Украины.
Об этом передает ТАСС.
По словам Волкера, американский президент Трамп стремится как можно бытрее урегулировать конфликт на Донбассе, так как этот вопрос остается основным противоречием в американо-российских отношениях, придавая им негативного окраса.
Оба представителя настояли на том, чтобы на территории Донбасса соблюдался режим прекращения огня, а также был доступ для постоянного присутствия миссии ОБСЕ, а также обеспечения гражданских лиц продуктами питания, теплых вещей и воды.
Волкер вскользь упомянул о возможности введения "голубых шлемов" на востоке Украины, на что Сурков поделился позицией РФ на этот счет, которая рассматривает такой вариант развития событий, как положительный.
Как сообщалось в "УРА-Информ", специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в Украине Курт Волкер считает, что настало время завершить конфликт на востоке Украины.