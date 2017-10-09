Закон о создании Службы финансовых расследований практически готов, - Гройман

Об в ходе рабочей встречи заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Гройсман уверен, что законопроект будет готов в ближайшую неделю, а в течении 10 дней его податут на утверждение в ВРУ. На данный момент проект закона дорабатывается в профильном комитете Кабмина с целью обобщения его норм.

Премьер считает, что подобная небольшая пауза перед публикацией полного текста документа необходима для уменьшения количества возможных поправок, которые могут быть внесены депутатами, что замедлит процесс реализации данного законопроекта.

Глава Кабмина утверждает, что новый закон поможет снизить количество хищений и махинаций, как внутри государственных структур, так и частного бизнеса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Владимир Гройсман заверил, что Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе в октябре.