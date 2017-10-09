05:00 09.10.2017 | Политика | Новости
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Выборы нового главы ПАСЕ состоятся в понедельник

В понедельник, 9 октября в Страсбурге состоятся выборы нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Выборы нового главы ПАСЕ состоятся в понедельник

Об этом сообщается на сайте ассамблеи. Как сказано в информации, опубликованной в воскресенье, 8 октября, на должность нового председателя ПАСЕ выдвинуты две кандидатуры.

Им стали Стелла Кириакидес из Кипра и литовец Эмануэлис Зингерс. Процедура избрания предусматривает тайное голосование.

Новый глава ПАСЕ будет занимать этот пост до открытия очередной сессии, которая состоится 22-26 января 2018 года.

Напомним, нынешний глава ПАСЕ Педро Аграмунт ушел в отставку. Официальная причина его отставки - состоянию здоровья.

Как сообщал УРА-Информ, Парламентская Ассамблея Совета Европы 28 апреля выразила недоверие президенту Ассамблеи Педро Аграмунта. После скандала с его визитом в Сирию члены ПАСЕ лишили Аграмунта права представлять организацию.


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