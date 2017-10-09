Выборы нового главы ПАСЕ состоятся в понедельник

В понедельник, 9 октября в Страсбурге состоятся выборы нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом сообщается на сайте ассамблеи. Как сказано в информации, опубликованной в воскресенье, 8 октября, на должность нового председателя ПАСЕ выдвинуты две кандидатуры.
Им стали Стелла Кириакидес из Кипра и литовец Эмануэлис Зингерс. Процедура избрания предусматривает тайное голосование.
Новый глава ПАСЕ будет занимать этот пост до открытия очередной сессии, которая состоится 22-26 января 2018 года.
Напомним, нынешний глава ПАСЕ Педро Аграмунт ушел в отставку. Официальная причина его отставки - состоянию здоровья.
Как сообщал УРА-Информ, Парламентская Ассамблея Совета Европы 28 апреля выразила недоверие президенту Ассамблеи Педро Аграмунта. После скандала с его визитом в Сирию члены ПАСЕ лишили Аграмунта права представлять организацию.