Выборы нового главы ПАСЕ состоятся в понедельник

Об этом сообщается на сайте ассамблеи. Как сказано в информации, опубликованной в воскресенье, 8 октября, на должность нового председателя ПАСЕ выдвинуты две кандидатуры.

Им стали Стелла Кириакидес из Кипра и литовец Эмануэлис Зингерс. Процедура избрания предусматривает тайное голосование.

Новый глава ПАСЕ будет занимать этот пост до открытия очередной сессии, которая состоится 22-26 января 2018 года.

Напомним, нынешний глава ПАСЕ Педро Аграмунт ушел в отставку. Официальная причина его отставки - состоянию здоровья.

Как сообщал УРА-Информ, Парламентская Ассамблея Совета Европы 28 апреля выразила недоверие президенту Ассамблеи Педро Аграмунта. После скандала с его визитом в Сирию члены ПАСЕ лишили Аграмунта права представлять организацию.