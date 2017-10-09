В Украине может появится центр технологических инноваций для оборонной промышленности

В Украина может начать работу специальный центр для внедрения технологических инноваций для украинской оборонной промышленности.
Об этом передает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Согласно информации службы, в связи со стартом евроатлантического курса украинского государства, необходимо дополнительное углубление отношений Украины и США в разработки новых технологий для использования в вооруженных силах.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе обсудила данный вопрос с советником гендиректора "Укроборонпрома" Энтони Тетером.
Тетер считает, что для украинской военной машины необходимо создать специальную площадку, которая смогла бы аккумулировать дополнительные инвестиции, а также дать возможность для военных стартапов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно государственный концерн "Укроборонпром" протестировал зенитно-пушечный комплекс "Шилка" перед отправкой в Вооруженные силы Украины.