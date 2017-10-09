В понедельник Британия и ЕС начинают очередной раунд переговоров по Brexit

Великобритания и Евросоюз в понедельник, 9 октября, начинают пятый этап переговоров по Brexit.
Это будет последняя встреча перед саммитом Европейского союза, который состоится 19 октября. Как сообщает AFP, уже на саммите лидеры Евросоюза должны будут решить, переходить ли к торговой части переговоров.
Вместе с тем глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделал довольно мрачный прогноз. По его словам, на этой неделе нужны "чудеса", чтобы добиться достаточного прогресса и получить положительное решение на саммите.
Брюссель в свою очередь обеспокоен кризисом руководства в Британии после того, как в Консервативной партии стали призывать к отставке премьера Терезы Мэй. Ожидается, что сегодня Мэй выступит перед парламентариями и скажет об ожидании "лидерства и гибкости" от 27 государств ЕС.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европарламент принял резолюцию с призывом не переходить к новому этапу переговоров по выходу Великобритании из Европейского Союза. Четвертый раунд переговоров о выходе Великобритании из ЕС был начат в сентябре.