11:42 09.10.2017 | Политика | Новости
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В ПАСЕ стартуют переговоры по поводу украинского закона "Об образовании"

Сегодня во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдут прения по поводу украинского закона "Об образовании".

В ПАСЕ стартуют переговоры по поводу украинского закона

Об этом передает официальный сайт ведомства.

Согласно информации ведомства, с подобной инициативой выступили представители Венгрии, которые считают, что новый закон ущемляет права этнического венгерского меньшинства на получение образование на родном языке.

Большинство депутатов ПАСЕ, включая Украину, одобрили это решение и внесли его в повестку дня. Помимо этого вопроса, в ПАСЕ планируют обсудить результаты референдума в Каталонии, а также ситуацию с мусульманскими беженцами в Мьянме.

Напомним, что 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании. который вызвал недовольство в Венгрии, Молдове, Румынии, Польще.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламентская газета "Голос Украины" сегодня опубликовала новую редакцию закона "Об образовании".


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