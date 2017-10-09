В ПАСЕ стартуют переговоры по поводу украинского закона "Об образовании"

Сегодня во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдут прения по поводу украинского закона "Об образовании".
Об этом передает официальный сайт ведомства.
Согласно информации ведомства, с подобной инициативой выступили представители Венгрии, которые считают, что новый закон ущемляет права этнического венгерского меньшинства на получение образование на родном языке.
Большинство депутатов ПАСЕ, включая Украину, одобрили это решение и внесли его в повестку дня. Помимо этого вопроса, в ПАСЕ планируют обсудить результаты референдума в Каталонии, а также ситуацию с мусульманскими беженцами в Мьянме.
Напомним, что 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании. который вызвал недовольство в Венгрии, Молдове, Румынии, Польще.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламентская газета "Голос Украины" сегодня опубликовала новую редакцию закона "Об образовании".