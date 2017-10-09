В Киеве ожидают визита помощника генсека ООН по гуманитарным вопросам

Об этом передает пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных дел.

Согласно информации службы, Мюллер встретится с рядом министров украинского правительства, представителями волонтерских организаций, гуманитарного и дипломатического сообщества, а также семьями переселенцев с востока Украины.

Чиновница планирует посетить подконтрольные украинским войскам территории Донбасса, где проанализирует ситуацию с наличием и обеспечением гуманитарной помощью украинских военных.

Европейские гуманитарные организации, такие как Красный Крест ежемесячно отправляют продукты питания, теплые вещи и воду жителям Донецкой и Луганской областей, которые вынуждены были остаться в зоне ведения боевых действий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Донбасс прибыли 11 грузовиков с гуманитарной помощью.