В Киеве ожидают визита помощника генсека ООН по гуманитарным вопросам

В украинской столице будут принимать помощника генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсулы Мюллер.
Об этом передает пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных дел.
Согласно информации службы, Мюллер встретится с рядом министров украинского правительства, представителями волонтерских организаций, гуманитарного и дипломатического сообщества, а также семьями переселенцев с востока Украины.
Чиновница планирует посетить подконтрольные украинским войскам территории Донбасса, где проанализирует ситуацию с наличием и обеспечением гуманитарной помощью украинских военных.
Европейские гуманитарные организации, такие как Красный Крест ежемесячно отправляют продукты питания, теплые вещи и воду жителям Донецкой и Луганской областей, которые вынуждены были остаться в зоне ведения боевых действий.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Донбасс прибыли 11 грузовиков с гуманитарной помощью.