16:51 09.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Киеве ожидают визита помощника генсека ООН по гуманитарным вопросам

В украинской столице будут принимать помощника генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсулы Мюллер.

В Киеве ожидают визита помощника генсека ООН по гуманитарным вопросам

Об этом передает пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных дел.

Согласно информации службы, Мюллер встретится с рядом министров украинского правительства, представителями волонтерских организаций, гуманитарного и дипломатического сообщества, а также семьями переселенцев с востока Украины.

Чиновница планирует посетить подконтрольные украинским войскам территории Донбасса, где проанализирует ситуацию с наличием и обеспечением гуманитарной помощью украинских военных.

 Европейские гуманитарные организации, такие как Красный Крест ежемесячно отправляют продукты питания, теплые вещи и воду жителям Донецкой и Луганской областей, которые вынуждены были остаться в зоне ведения боевых действий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Донбасс прибыли 11 грузовиков с гуманитарной помощью.


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