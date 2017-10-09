Украина и Польша планируют обсудить реформу в сфере образования

Так, Украина и Польша намерены организовать круглый стол по имплементации статьи семь украинского закона "Про образование". Такая договоренность уже была достигнута между министром образования Украины Л. Гриневич и послом Польши в Украине - Яном Пекло.

Ориентировочно мероприятие пройдет 26 октября в н.п. Львов. Данный круглый стол пройдет при участии представителей польского меньшинства в нашей стране, а также посольства Польши и украинского Минобразования.

Как сообщал УРА-Информ, в ПАСЕ начинаются переговоры относительно закона Украины про образование. Такие данные распространил сайт данной организации.