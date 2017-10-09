Россия угрожает суверенитету стран ГУАМ, - Климкин

Оно посвященного 20-летию создания организации. Выступая на пресс-конференции в рамках заседания министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в частности, отметил, что Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова имеют общий вызов в связи с территориальной целостностью, который создан Российской Федерацией.

Он также акцентировал внимание на оккупированных территориях, подчеркнув, что территориальная целостность и суверенитеты Украины нарушены. При этом он отметил, что страны ГУАМ должны вместе противостоять этим вызовам, работать в этом направлении и прилагать усилия для не допущения его.

Как сообщает "Грузия Online" по итогам заседания было подписано совместное коммюнике, в котором четыре страны-члена организации единодушно подтвердили желание продолжать тесное сотрудничество. В свою очередь генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев отметил, что министры акцентировали внимание на нынешнем и будущем сотрудничестве в формате ГУАМ, а также углублении экономических отношений и контактов между странами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тбилиси 7-8 октября прошло специальное заседании Совета министров иностранных дел государств ГУАМ.