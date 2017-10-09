Премьер Испании считает отделение Каталонии "абсолютно невозможным"

Испания не будет разделена, и национальное единство будет сохранено, - уверен он. Как пояснил глава правительства в интервью немецкой газете Die Welt, он и его Кабинет министров сделают все возможное в рамках закона, чтобы обеспечить единство страны.

Вместе с тем Рахой, отвечая на вопрос о риске разделения Испании, заявил, что правительство сделает все, чтобы их не было.

Напомним, накануне в Барселоне прошли митинги противников независимости Каталонии, в которых приняли участие почти 1 млн человек.

Как сообщал УРА-Информ, в Каталонии объявили окончательные итоги референдума о независимости. В частности, при явке в 43,03%, что составляет почти 2,3 миллиона человек, за независимость Каталонии выступили 90,18%, против - 7,83%. Также сообщается, что почти 2% избирателей опустили в урны пустые бюллетени. До этого сообщалось, что парламент Каталонии соберется 9 октября, несмотря на судебный запрет.