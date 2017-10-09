07:59 09.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко заверил, что закон по Донбассу предусматривать выполнение Россией ряда требований

Реализация закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей зависит от выполнения ряда требований Российской Федерацией и ее марионеточными режимами.

Порошенко заверил, что закон по Донбассу предусматривать выполнение Россией ряда требований

Такое мнение в воскресенье, 8 октября, на своей страничке в Facebook высказал президент Украины Петр Порошенко. Он также подчеркнул, что прежде всего это требования по выводу российских войск, незаконных вооруженных формирований, а также выводе военной техники с территории Украины.

Глава государства также добавил, что Украины постоянно соблюдает минские договоренности и это дает ей возможность постоянно продлевать санкции против России как страны, которая их нарушает. По мнению президента Украины, санкции в значительной степени сдерживают агрессора.

Напомним, как сооюбщал УРА-Информ, Порошенко считает, что закон о об урегулировании ситуации на Донбассе усилит позицию Украины в борьбе за освобождение заложников.


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