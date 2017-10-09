Порошенко в понедельник проведет встречу с Эрдоганом

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Согласно сообщению, сегодня Порошенко с официальным визитом отправится в Турецкую Республику.

В рамках визита состоится шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Стороны обсудят пути углубления двустороннего взаимодействия на всех стратегических направлениях, а также вопросы международного мира и региональной безопасности, - отметили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Турция не признает незаконной аннексии Крыма и выступает за мирное урегулирование конфликта в Украине в рамках ее независимости, территориальной целостности и международного права.