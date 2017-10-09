Порошенко и Эрдоган говорили целых три часа - ФОТО

При этом переговоры президентов Украины Петра Порошенко и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве продолжались три часа. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил на своей страничке в Facebook сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

По его словам, вместо запланированных 45 минут, переговоры тет-а-тет длились три часа. Вместе с тем Цеголко отметил, что Турция вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Украины. Анкара продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, и введение миротворческой миссии на Донбасс.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко, открывая шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой подтвердил, что сегодня подписано ряд межгосударственных документов, в том числе о защите инвестиций и о избежании двойного налогообложения между Украиной и Турцией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.