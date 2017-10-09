НАТО не желает развязывать новую "холодную войну", - Столтенберг

По словам генсека НАТО, все чаще Россия стала усиливать свои восточные границы, что не может не вызывать обеспокоенность у западного блока. Столтенберг еще раз подтвердил, что мировое сообщество готово наладить диалог с Россией, однако станет возможным только после снижения ее агрессивной геополитики.

Никто не настроен на то, чтобы изолировать Россию, как это было 50 лет незад, страна является стратегическим партнером для многих государств, подчеркнул европейский чиновник.

Как выяснилось, европейский альянс усилил патрулирование в акватории Черного моря из-за усиления военной мощи российской армии на востоке Украины. В НАТО такде обвиняют РФ в новых кибератаках на смартфоны солдат альянса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел считает, что недавно проведенные совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это пробный сценарий подготовки к полноценной войне.