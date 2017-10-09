13:52 09.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко рассказал о количестве нераскрытых убийств

В Украине на данном этапе – примерно десять тысяч нераскрытых очевидных убийств. 

Луценко рассказал о количестве нераскрытых убийств

Такое сообщение поступило от украинского Генпрокурора – Юрия Луценко. Согласно его словам – на данный момент по стране имеется 10 166 нераскрытых очевидных убийств.

Как сообщал УРА-Информ, Украина намерена вскоре просить у России экстрадиции заказчика убийства Дениса Вороненкова. Такую информацию распространил на брифинге девятого октября Юрий Луценко. Он также подчеркнул, что после ответа России Генпрокуратура станет принимать дальнейшие решения. Возможно, будет заочное осуждение, а также международный розыск – добавил Юрий Луценко в рамках брифинга.


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